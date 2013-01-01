В Пермском крае создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных тканей



В г. Чайковский Пермского края состоялось открытие нового красильно-отделочного производства Группы компаний «Чайковский текстиль» в рамках масштабной модернизации предприятия с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей. На базе существующей инфраструктуры создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных тканей любых смесовых составов для униформы и спецодежды.

Новое красильно-отделочное производство оснащено новейшими моделями оборудования для промышленного выпуска инновационных российских тканей. В работу запущены две линии непрерывного крашения, 4 участка периодического способа крашения, автоматизированная химическая станция красильного производства, а также еще 12 единиц нового оборудования.

Автоматизированная химическая станция осуществляет в программируемом режиме подбор красителей и их смешение по заданным рецептурам. Новая система крашения позволяет повысить снизить разнооттеночность в рамках одного цвета, улучшить качество прокраса. При этом производительность увеличилась на 10%.

Мощности нового производства по всей производственной вертикали составляют 27 млн кв. метров тканей в год. Благодаря модернизации производства Группа компаний «Чайковский текстиль» смогла увеличить объемы продаж в 4,6 раза.

Президент Группы компаний «Чайковский текстиль» Евгений Титов отметил, что развитие производственных возможностей производственного комплекса вносит значимый вклад в реализацию программы импортозамещения на рынках гособоронзаказа, спецодежды, школьной формы и т.д.

Пермский край, Приволжский федеральный округ