В Пермском крае создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных тканей
В г. Чайковский Пермского края состоялось открытие нового красильно-отделочного производства Группы компаний «Чайковский текстиль» в рамках масштабной модернизации предприятия с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей. На базе существующей инфраструктуры создан уникальный для России производственный комплекс по выпуску современных тканей любых смесовых составов для униформы и спецодежды.
Автоматизированная химическая станция осуществляет в программируемом режиме подбор красителей и их смешение по заданным рецептурам. Новая система крашения позволяет повысить снизить разнооттеночность в рамках одного цвета, улучшить качество прокраса. При этом производительность увеличилась на 10%.
Мощности нового производства по всей производственной вертикали составляют 27 млн кв. метров тканей в год. Благодаря модернизации производства Группа компаний «Чайковский текстиль» смогла увеличить объемы продаж в 4,6 раза.
Президент Группы компаний «Чайковский текстиль» Евгений Титов отметил, что развитие производственных возможностей производственного комплекса вносит значимый вклад в реализацию программы импортозамещения на рынках гособоронзаказа, спецодежды, школьной формы и т.д.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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