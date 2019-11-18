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В Пермском крае создали робота-патрульного для обеспечения порядка в опасных для человека ситуациях

Фев 28
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае создали робота-патрульного для обеспечения порядка в опасных для человека ситуациях

Пермская компания «Промобот» изготовила робота-патрульного «Скорпион», который разработан для обеспечения порядка на предприятиях, улицах городов и других объектах. Робот оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и навигацией. Устройство способно самостоятельно передвигаться по лестницам, бордюрам, снегу, песку, воде, илу и т.д. Машина оснащена средствами для анализа состояния окружающей среды — ее можно использовать в опасных для человека условиях.
Робот использует трехмерный лазерный сканер для построения карты, ультразвуковые датчики для обхода препятствий, а также приемник GPS или ГЛОНАСС для определения своего местоположения в пространстве.

Машина может управляться дистанционно оператором или работать в автономном режиме по заданной программе.

Вес робота составляет 110 кг, высота — 1,1 метра, длина — 0,96 метра, ширина — 0,93 метра. Он может развивать скорость до 10 км/час, что позволяет преследовать убегающего человека.

Робот «Скорпион» оснащен системой «Невод», которая позволяет ему выстреливать ловчей сетью в нарушителя, чтобы задержать его до приезда полиции или охраны. Также в нем есть отсек для дрона, что позволяет осматривать местность с земли и воздуха.

Устройство было представлено на заседании коллегии МВД и высоко оценено Президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время создатели робота ведут переговоры с российскими и европейскими организациями о внедрении робота-патрульного на территориях предприятий, социальных объектов, заповедников и т.д.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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