В Пермском крае проект по выпуску химпродукции стоимостью 10 млрд руб. получил статус приоритетного



В Перми губернаторский Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил статус «приоритетный инвестиционный проект» новому проекту АО «Cибур-Химпром» по производству химической продукции для автомобилестроения и других отраслей. Планируемый объем инвестиций в проект – 10 млрд рублей.

В рамках реализации инвестпроекта будет модернизирована значительная часть производства, что позволит получать большее количество продукции из прежнего объема сырья, экономить и повысить экологичность производства.

Проект предусматривает увеличение мощности производства спиртов (н-бутанола и 2-этилгексанола), являющихся основными компонентами производства пластификаторов для напольных покрытий, акрилатов для лакокрасочной промышленности и других отраслей, присадок для дизельного топлива, а также увеличение мощности 2-этилгексановой кислоты, применяемой в производстве лакокрасочных материалов, для выпуска защитных пленок автомобильных лобовых стекол и других целей.

Статус приоритетного краевого проекта даёт возможность получить для его реализации земельный участок в аренду на льготных условиях. Запуск модернизированного предприятия планируется на 2023 год.

Пермский край, Приволжский федеральный округ