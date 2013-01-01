В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс
Ноя 11
В Пермском крае в рамках реализации инвестпроекта целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) «Кама» по созданию первого в России производства коробочного хром-эрзац картона (FBB) властями региона оказана поддержка по резервированию лесного ресурса под нужды строящегося предприятия. Реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов общей стоимостью 20 млрд рублей позволит создать (с учетом лесозаготовки) более 1000 новых рабочих мест.
В Краснокамском городском округе на площадке ЦБК «Кама» ООО «Кама Картон» ведет строительство нового производственного комплекса для импортозамещающего производства мелованного коробочного картона беленой химико-термомеханической массы (хром-эрзац картона FBB) мощностью 220 тыс. тонн в год. Планируется, что половина продукции, которая применяется для изготовления упаковки охлаждённых и замороженных продуктов, а также в фармацевтической промышленности и других сферах, будет экспортироваться.
Создание новой линии по производству мелованного картона FBB позволит увеличить производственные мощности предприятий группы компаний «Кама» более чем втрое. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей планируется на второй квартал 2020 года.
Для обеспечения сырьевой базы будущего производства краевые власти Прикамья оказывают поддержку в части резервирования лесного ресурса под нужды предприятия. При этом предполагается повысить качество лесозаготовки.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
11 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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