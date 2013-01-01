Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 НОЯ, 13:36 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4211

11 НОЯ, 13:36 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4211

В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

Ноя 11
Москва Центральный федеральный округ
В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

В Пермском крае в рамках реализации инвестпроекта целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) «Кама» по созданию первого в России производства коробочного хром-эрзац картона (FBB) властями региона оказана поддержка по резервированию лесного ресурса под нужды строящегося предприятия. Реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов общей стоимостью 20 млрд рублей позволит создать (с учетом лесозаготовки) более 1000 новых рабочих мест.
В Краснокамском городском округе на площадке ЦБК «Кама» ООО «Кама Картон» ведет строительство нового производственного комплекса для импортозамещающего производства мелованного коробочного картона беленой химико-термомеханической массы (хром-эрзац картона FBB) мощностью 220 тыс. тонн в год. Планируется, что половина продукции, которая применяется для изготовления упаковки охлаждённых и замороженных продуктов, а также в фармацевтической промышленности и других сферах, будет экспортироваться.

Создание новой линии по производству мелованного картона FBB позволит увеличить производственные мощности предприятий группы компаний «Кама» более чем втрое. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей планируется на второй квартал 2020 года.

Для обеспечения сырьевой базы будущего производства краевые власти Прикамья оказывают поддержку в части резервирования лесного ресурса под нужды предприятия. При этом предполагается повысить качество лесозаготовки.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
11 Ноя:
11 Ноя:
11 Ноя:
Центральный федеральный округ:
11 Ноя:
8 Ноя:
8 Ноя:
РОССИЯ:
11 Ноя:
8 Ноя:
8 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России

Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Политика

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?
Экономика

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?
Наука и технологии

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции
События и факты

Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?

Битва за Nordstream-2. Как Украина пытается остановить, а Германия защищает «Северный поток – 2»?
Политика

Узнай, страна

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

В Пермском крае под первое в РФ производство картона FBB с вложениями ₽ 20 млрд отвели лесной ресурс

В Кировской области открыли крупный завод по производству средств пожаротушения

В Кировской области открыли крупный завод по производству средств пожаротушения

В Кемерове стартовало строительство комплекса по производству селитры и удобрений за 7,4 млрд рублей

В Кемерове стартовало строительство комплекса по производству селитры и удобрений за 7,4 млрд рублей

Новости дня

13:36 СМИ США рассказали о «худшем кошмаре» для Китая и России СМИ США рассказали о «худшем кошмаре» для Китая и России
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
13:17 Украина готова к самостоятельному ответу в случае агрессии со стороны России Украина готова к самостоятельному ответу в случае агрессии со стороны России
12:44 Разграбление месторождений нефти в Сирии – вопиющий пример политики США Разграбление месторождений нефти в Сирии – вопиющий пример политики США
11:56 Депутат бундестага заявил, что Крым останется российским Депутат бундестага заявил, что Крым останется российским
10:34 В 2020 году в России подорожает сотовая связь В 2020 году в России подорожает сотовая связь
09:23 «Почта России» будет быстрее доставлять посылки «Почта России» будет быстрее доставлять посылки
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
08:33 Эво Моралес покинул пост президента Боливии Эво Моралес покинул пост президента Боливии

Узнай, страна!

12:58 В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
07 НОЯ, 17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
В Петровском началось разведение сил ДНР и Украины
В Петровском началось разведение сил ДНР и Украины
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter