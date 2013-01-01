В Пермском крае отметили 80-летие предприятия «ОДК-Авиадвигатель» и 90-летие ведущего конструктора



В Перми состоялось торжественное мероприятие в честь 80-летия АО «ОДК-Авиадвигатель». Награждено более 180 работников и ветеранов предприятия. Памятный знак «Герб Пермского края» вручен заместителю главного конструктора АО «ОДК-СТАР» Б.М.Конторовичу, под чьим руководством и при непосредственном участии разработаны системы автоматического управления газотурбинными двигателями для самолетов МиГ-31, Ил-96, МС-21 и других, вертолетов серии «Ми» и т.д. Накануне авиаконструктору исполнилось 90 лет.

Первая в истории страны система автоматического управления, в основе которой лежит цифровой электронный регулятор, создавалась в 1987-1988 гг. для двигателя ПС-90А, который сегодня используется на самолетах Ту-204, Ту-214, Ил-96-300, Ил-76МФ и др. В апреле 2013 года авиационному двигателю ПС-90А-76 было присвоено имя Бориса Матвеевича Конторовича. Это единственный случай в практике отечественного двигателестроения.

Сегодня под руководством Б.М.Конторовича проводятся работы по созданию принципиально новой и соответствующей лучшим мировым аналогам системы автоматического управления (САУ) российским двигателем пятого поколения ПД-14 для самолета МС-21. Впервые в истории России САУ газотурбинным двигателем изготовлена без гидромеханического резервирования, что накладывает высочайшие требования к обеспечению надежности системы, особенно ее электронной части.

Творческий вклад Б.М.Конторовича в развитие авиационной техники защищен 27 авторскими свидетельствами на изобретения и отмечен почетными званиями и наградами.

Пермский край, Приволжский федеральный округ