В Пермском крае начали производство уникальной ткани для медицины, не имеющей аналогов в России



В Пермском крае компания «Чайковский текстиль» начала промышленное производство уникальной на российском рынке ткани для медицинских целей, тестирование которой успешно проведено в Главном военном клиническом госпитале войск Национальной Гвардии РФ и в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского. Запатентованная инновационная ткань «Панацея РР 180» не имеет аналогов на российском рынке и обладает многофункциональным спектром свойств, прежде всего, абсолютным иммунитетом к воздействию бактерий.

Уникальность ткани заключается в сочетании инновационного сырья «Поликомф» с вискозой, в результате чего получен уникальный комплекс свойств: максимальная защита от бактерий и загрязнений, максимальные комфорт и гигиеничность, максимальная легкость. В материалах с данным видом волокна бактерии абсолютно нежизнеспособны.

Кроме того, волокно обладает свойством отталкивания загрязнений от поверхности ткани. При этом волокно является высокогигиеничным: может применяться для производства медицинского инвентаря, детских подгузников, термобелья повышенной гигиеничности и комфортности, одноразовой антибактериальной медицинской одежды.

По комфорту ткань сопоставима с трикотажными изделиями из 100% хлопка, не электризуется и не прилипает, мягко и без давления прилегает к телу человека, не раздражая травмированную кожу пациента.

Ткань рекомендована для антибактериальной медицинской одежды, для специализированной одежды пациентов медицинских центров (прежде всего — инфекционные и ожоговые центры, отделения хирургии) и т.д.

Пермский край, Приволжский федеральный округ