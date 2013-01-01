В Перми создан первый в России робот-врач



Специалисты пермской IT-компании Promobot подготовили к презентации концепт первого в стране медицинского робота. С 19 по 21 июня он будет представлен на III Форуме социальных инноваций регионов на ВДНХ в Москве. Компания Promobot уже заключила контракт, рассчитанный на 5 лет, на общую сумму $56,7 млн с американской компанией Intellitronix, которая станет эксклюзивным дистрибьютором российских роботов в США.

«Доктор» с искусственным интеллектом способен провести первичный опрос пациента выдать базовые рекомендации, проанализировав полученные данные. Пока робот-врач способен давать только простые консультации, но работа над концептом продолжается. Уже в этом году планируется представить модель, которая сможет проводить сложные медицинские анализы и будет оснащена оборудованием для измерения давления, температуры, пульса и других параметров.

Компания Promobot является «якорным» резидентом технопарка «Морион Digital», где осуществляется полный цикл работ – разработка, сборка и тестирование роботов. Благодаря новой производственной площадке к 2022 году Promobot сможет производить не менее 100 роботов в месяц.