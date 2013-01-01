В Перми создается первая в России «виртуальная фабрика» для исполнения заказов из любой точки мира
Пермская компания «Виртуальные производственные системы» реализует уникальный проект, направленный на создание агрегатора - виртуального заводоуправления и производственного оператора полного цикла исполнения заказа для контрактного производства. Компания намерена вложить в проект собственные средства и привлечь частных инвесторов. По прогнозам экспертов, стоимость «виртуальной фабрики» уже через три года может составить более 1,5 млрд рублей.
Предполагается, что к 2026 году компания сможет объединить в единую среду планирования цифровые цепочки производства и поставки не менее 2350 станков ЧПУ, 3D печати, литья под давлением и другие, подключив к нему производства, расположенные не только в России, но и за ее пределами.
Помимо Пермских компаний уже сегодня свои производственные мощности готовы предоставить предприятия из разных регионов страны – Калининграда, Воронежа, Самары, Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Москвы. Свою заинтересованность в реализации проекта выразили такие компании и организации, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, VEB Ventures, ВЭБ Инжиниринг, предприятия Госкорпораций РОСКОСМОС и РОСТЕХ. Инфраструктура агрегатора должна быть создана к 2022 году.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
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