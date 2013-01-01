В Перми создается первая в России «виртуальная фабрика» для исполнения заказов из любой точки мира



Пермская компания «Виртуальные производственные системы» реализует уникальный проект, направленный на создание агрегатора - виртуального заводоуправления и производственного оператора полного цикла исполнения заказа для контрактного производства. Компания намерена вложить в проект собственные средства и привлечь частных инвесторов. По прогнозам экспертов, стоимость «виртуальной фабрики» уже через три года может составить более 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя проекта «Виртуальная Фабрика» Олега Пономарева, разработка новых форм организации производства «находится на стыке реального и цифрового мира». В рамках такой организации реальные производственные мощности (станки и т.п.), находящиеся в любой точке планеты, интегрируются в сеть с помощью технологии промышленного интернета вещей. Задача «виртуальной фабрики» обеспечить в течение 72 часов оформление заказа из любой точки мира, планирование производства, распределение заданий, контроль исполнения заказа и выдачу комплектующих деталей на дальнейшую сборку в заданной заказчиком географической точке.

Предполагается, что к 2026 году компания сможет объединить в единую среду планирования цифровые цепочки производства и поставки не менее 2350 станков ЧПУ, 3D печати, литья под давлением и другие, подключив к нему производства, расположенные не только в России, но и за ее пределами.

Помимо Пермских компаний уже сегодня свои производственные мощности готовы предоставить предприятия из разных регионов страны – Калининграда, Воронежа, Самары, Уфы, Ижевска, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока, Москвы. Свою заинтересованность в реализации проекта выразили такие компании и организации, как Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, VEB Ventures, ВЭБ Инжиниринг, предприятия Госкорпораций РОСКОСМОС и РОСТЕХ. Инфраструктура агрегатора должна быть создана к 2022 году.

Пермский край, Приволжский федеральный округ