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В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности

Мар 6
Москва Центральный федеральный округ
В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности

В Перми на предприятии «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) в рамках проекта техперевооружения производства электронных агрегатов ввели в эксплуатацию две новые автоматические гальванические линии российского производства по выпуску печатных плат более высокого класса точности, в том числе для системы управления двигателем ПД-14. Это позволит практически полностью исключить ручной труд на данном технологическом этапе и вдвое увеличить производительность.
Ввод линий химической и гальванической металлизации отверстий печатных плат позволит повысить качество (за счет статистического управления процессами химического и гальванического нанесения металлических покрытий) и количество выпускаемых печатных плат для электронных агрегатов, в частности, для электронного регулятора РЭД-14.

Предприятие разработало и серийно производит системы автоматического управления (САУ) газотурбинным двигателем пятого поколения ПД-14, предназначенным для установки на новейший российский самолет МС-21.

Пермский край, Приволжский федеральный округ



 
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