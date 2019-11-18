В Перми двигателестроительная корпорация ввела новые линии по выпуску печатных плат высокой точности
Мар 6
В Перми на предприятии «ОДК-СТАР» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) в рамках проекта техперевооружения производства электронных агрегатов ввели в эксплуатацию две новые автоматические гальванические линии российского производства по выпуску печатных плат более высокого класса точности, в том числе для системы управления двигателем ПД-14. Это позволит практически полностью исключить ручной труд на данном технологическом этапе и вдвое увеличить производительность.
Ввод линий химической и гальванической металлизации отверстий печатных плат позволит повысить качество (за счет статистического управления процессами химического и гальванического нанесения металлических покрытий) и количество выпускаемых печатных плат для электронных агрегатов, в частности, для электронного регулятора РЭД-14.
Предприятие разработало и серийно производит системы автоматического управления (САУ) газотурбинным двигателем пятого поколения ПД-14, предназначенным для установки на новейший российский самолет МС-21.
Пермский край, Приволжский федеральный округ
6 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|6 Мар:
|5 Мар:
|5 Мар:
Центральный федеральный округ:
|5 Мар:
|5 Мар:
|5 Мар:
РОССИЯ:
|5 Мар:
|5 Мар:
|4 Мар: