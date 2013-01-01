В Пензенской области заработал о комплекс по производству шампиньонов, не имеющий аналогов в России



В г. Сердобск Пензенской области первым резидентом индустриального парка «Сердобский» ООО «Грибная компания» реализован проект по созданию высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления. Объем инвестиций составил около 2 млрд рублей. В настоящее время на производстве занято 120 сотрудников, в течение августа планируется создать еще 40 рабочих мест. Всего будет трудоустроено 200 человек.

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, «в России подобных высокотехнологичных предприятий пока нет».

Новый грибной комплекс общей площадью более 23 тыс. кв. метров предназначен для выращивания в закрытом грунте 5 тыс. тонн шампиньонов в год (до 7% российского потребления). Предприятие полного цикла предусматривает также производство компоста, необходимого для выращивания грибов.

Сейчас компания ведет строительство компостного завода. Себестоимость компоста собственного производства будет в 4 раза ниже, чем закупаемого. К ноябрю планируется завершить работы по строительству всех составляющих одного из крупнейших в России комплекса по производству грибов.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ