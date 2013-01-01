В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана



В городе Кузнецке Пензенской области на ООО «Кузнецкий Технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») запущена первая очередь крупнейшего в Европе завода по производству наполнителя — эластичного пенополиуретана (поролона). Общий объем вложений в проект составляет более 3 млрд рублей. Всего будет создано около 300 новых рабочих мест.

Мощность введенной линии рассчитана на производство 10 тыс. тонн в год импортозамещающего материала, который широко используется в мебельной, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

С вводом в эксплуатацию всего комплекса предприятие сможет ежегодно выпускать 30 тыс. тонн гипоаллергенного наполнителя для матрасов, подушек и мягкой мебели. В 2020 году «Кузнецкий Технопарк» намерен запустить вторую очередь завода — производство матрасов с мощностью в 600 тыс. изделий в год.

Реализация проекта позволит повысить доступность и качество мягкой мебели и матрасов российского производства, а также выполнить госпрограммы по замене спальных комплектов в учреждениях Минздрава, ФСИН, Минобороны и РЖД.

Компания также намерена до 30% готовой продукции экспортировать в Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.

ГК «ФомЛайн» — крупнейший производитель пенополиуретана в СНГ, в компанию входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Узбекистана и Сербии.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ