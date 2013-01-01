Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 ИЮЛ, 14:41 МСК
USD (ЦБ)    63,2265
EUR (ЦБ)    71,4080

02 ИЮЛ, 14:41 МСК
USD (ЦБ)    63,2265
EUR (ЦБ)    71,4080

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

Июл 2
Москва Центральный федеральный округ
В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

В городе Кузнецке Пензенской области на ООО «Кузнецкий Технопарк» (входит в ГК «ФомЛайн») запущена первая очередь крупнейшего в Европе завода по производству наполнителя — эластичного пенополиуретана (поролона). Общий объем вложений в проект составляет более 3 млрд рублей. Всего будет создано около 300 новых рабочих мест.
Мощность введенной линии рассчитана на производство 10 тыс. тонн в год импортозамещающего материала, который широко используется в мебельной, автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и медицине.

С вводом в эксплуатацию всего комплекса предприятие сможет ежегодно выпускать 30 тыс. тонн гипоаллергенного наполнителя для матрасов, подушек и мягкой мебели. В 2020 году «Кузнецкий Технопарк» намерен запустить вторую очередь завода — производство матрасов с мощностью в 600 тыс. изделий в год.

Реализация проекта позволит повысить доступность и качество мягкой мебели и матрасов российского производства, а также выполнить госпрограммы по замене спальных комплектов в учреждениях Минздрава, ФСИН, Минобороны и РЖД.

Компания также намерена до 30% готовой продукции экспортировать в Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Литву, Турцию, Финляндию и Эстонию.

ГК «ФомЛайн» — крупнейший производитель пенополиуретана в СНГ, в компанию входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Узбекистана и Сербии.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
2 Июл:
2 Июл:
2 Июл:
Центральный федеральный округ:
2 Июл:
2 Июл:
2 Июл:
РОССИЯ:
1 Июл:
1 Июл:
1 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Предостережение премьера. Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Экономика

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости

Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости
События и факты

«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?

«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?
Политика

Молоко без вредности. Как в России изменились правила продажи молочной продукции?

Молоко без вредности. Как в России изменились правила продажи молочной продукции?
Экономика

Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России "коммуналка" стоит в восемь раз больше, чем в других?

Бедным – дешевле. Почему в одних регионах России
Исследования

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости

Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти

В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

В Пензенской области запущен крупнейший в Европе завод по производству пенополиуретана

В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей

В Карелии началось создание центра по обработке и хранению информации за 8 млрд рублей

В Амурской области на космодроме «Восточный» подготовили к старту ракету «Союз-2.1б»

В Амурской области на космодроме «Восточный» подготовили к старту ракету «Союз-2.1б»

Новости дня

13:54 «Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах «Затерянный город» массива Атлантиды доказывает возможность существования жизни на других планетах
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
Триллион за оружие. Что показали и что продали на форуме «Армия-2019»?
13:19 Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний
12:59 В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене В Москве арестован россиянин по подозрению в госизмене
12:13 Стало известно, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний Стало известно, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
11:34 LADA Granta – самый доступный автомобиль на российском рынке LADA Granta – самый доступный автомобиль на российском рынке
10:40 В России будут введены ГОСТы на светофоры В России будут введены ГОСТы на светофоры
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
09:56 АК «Победа» отменила рейсы в Карловы Вары АК «Победа» отменила рейсы в Карловы Вары

Узнай, страна!

14:08 В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти В Оренбургской области открыли новое месторождение нефти
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
01 ИЮЛ, 10:36 В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области В Минпромторге России высоко оценили динамику развития промышленности Астраханской области
28 ИЮН, 16:09 Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения Тамбовская область получила спецтранспорт для доставки пожилых граждан в медицинские учреждения
28 ИЮН, 10:01 Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром» Омский бизнес может представить новинки промышленного оборудования на выставке «ТехИнноПром»
27 ИЮН, 19:08 В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв» В Астраханской области стартовал кадровый конкурс «Губернаторский резерв»
27 ИЮН, 14:29 Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка Андрей Спартак: Динамика экспорта неразрывно связана с конъюнктурой мирового рынка
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter