В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод



В Нижнеломовском районе Пензенской области российской компанией «Дамате» 29 мая открыли новый завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. В строительство инвестировали более 11 млрд рублей. Это предприятие - крупнейшее в данной отрасли в Европе.

Новое предприятие уникально в России по уровню технической оснащенности и инновационности. Площадь завода превышает 43 тысячи кв. м, запущена 51 производственная линия. Общая протяженность конвейеров — около 11,5 км. Мощность производственных линий составляет 6000 голов в час.

Впервые на новом предприятии использовали интеллектуальные системы видеоаналитики, что позволяет отслеживать процессы и минимизировать время их прохождения. С помощью 250 камер, установленных на заводе, можно контролировать работу производственных линий и персонала в режиме онлайн.

Предприятие возвели в рамках проекта увеличения производственных мощностей компании в рекордные сроки – за 1,5 года. Всего в расширение производственной цепочки комплекса по выращиванию и переработке индейки ГК «Дамате» предполагает вложить 50 млрд рублей.

В данный момент завод имеет разрешения на экспорт продукции из мяса индейки в 17 стан мира, включая государства Европейского и Евразийского экономического Союзов.

В настоящее время группа компаний «Дамате» работает в шести районах Пензенской области. На предприятиях, включенных в проекты по производству индейки и молочной продукции, работает свыше 4500 человек.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ