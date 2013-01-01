В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод
В Нижнеломовском районе Пензенской области российской компанией «Дамате» 29 мая открыли новый завод по переработке индейки мощностью 155 тыс. тонн в год. В строительство инвестировали более 11 млрд рублей. Это предприятие - крупнейшее в данной отрасли в Европе.
Впервые на новом предприятии использовали интеллектуальные системы видеоаналитики, что позволяет отслеживать процессы и минимизировать время их прохождения. С помощью 250 камер, установленных на заводе, можно контролировать работу производственных линий и персонала в режиме онлайн.
Предприятие возвели в рамках проекта увеличения производственных мощностей компании в рекордные сроки – за 1,5 года. Всего в расширение производственной цепочки комплекса по выращиванию и переработке индейки ГК «Дамате» предполагает вложить 50 млрд рублей.
В данный момент завод имеет разрешения на экспорт продукции из мяса индейки в 17 стан мира, включая государства Европейского и Евразийского экономического Союзов.
В настоящее время группа компаний «Дамате» работает в шести районах Пензенской области. На предприятиях, включенных в проекты по производству индейки и молочной продукции, работает свыше 4500 человек.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
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