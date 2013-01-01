В Пензенской области впервые в России запущен племенной репродуктор для инкубационных яиц индейки
Сен 3
В Пензенской области британская компания Aviagen Group, один из мировых лидеров в области генетики и селекции сельскохозяйственной птицы, построила первые три из десяти площадок репродуктора для выпуска инкубационных яиц индейки. Объём инвестиций в проект составляет 2,5 млрд руб. На новом предприятии планируется создать 119 современных рабочих мест.
«Три площадки готовы, на них произведена посадка птицы. В октябре-ноябре уже будет получено яйцо для инкубатора, которое будет произведено в России. Сейчас в стране нет ни одного подобного предприятия, все инкубационное яйцо индейки завозится из-за рубежа», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
На первом этапе объём производства составит 8 млн индюшиных яиц в год. Потребности российского рынка оцениваются в 45-50 млн яиц индейки в год.
Пензенская область, Приволжский федеральный округ
3 Сен 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|3 Сен:
|3 Сен:
|3 Сен:
Центральный федеральный округ:
|2 Сен:
|2 Сен:
|2 Сен:
РОССИЯ:
|2 Сен:
|2 Сен:
|2 Сен: