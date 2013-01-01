В Пензенской области открыта птицефабрика мощностью 18 млн яиц в год



В Каменском районе Пензенской области запущена в эксплуатацию новая птицефабрика яичного направления. Общий объем инвестиций в проект составил 100 млн рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест.

Предприятие организовано на базе крестьянского фермерского хозяйства при государственной поддержке по линии министерства сельского хозяйства Пензенской области. На птицефабрике осуществлена посадка 80 тысяч голов суточного молодняка яйценосных пород кур. Племенной молодняк завезен из селекционно-генетического центра Свердловской области. При выходе птицефабрики на полную мощность здесь будут производить до 18 млн яиц в год.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ