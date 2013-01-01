В Пензенской области открыли новую площадку уникального для России свиноводческого комплекса



В Пензенской области ПАО Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции - реализует инвестиционный проект по созданию свиноводческого комплекса на 440 тыс. голов, предусматривающий строительство 11 откормочных площадок с ежегодным содержанием 40 тыс. голов в каждой. Общий объем инвестиций составит 6 млрд рублей.

С точки зрения содержания животных и биологической безопасности проект является уникальным для России. Новый свинокомплекс, построенный за 9 месяцев вблизи села Дубенское, состоит из 8 корпусов и имеет замкнутый цикл производства. Здесь установлены автоматические системы кормления животных. В помещениях осуществляется компьютеризованный климат-контроль. Санитарно-гигиеническая защита комплекса обеспечена на самом современном уровне.

Новый объект стал уже пятым в регионе свинокомплексом с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Инвестиции в каждую площадку составляют 580 млн рублей, каждый свинокомплекс рассчитан на содержание более 20 тысяч голов единовременно, в год — до 50 тысяч товарных свиней.

Пензенская область,Приволжский федеральный округ