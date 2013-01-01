В Пензенской области открыли крупнейший в России и Европе завод по производству поролона



В г. Кузнецке Пензенской области 22 июля состоялось открытие крупнейшего в России и Европе завода по производству поролона. Инвестиции в проект компании «ФомЛайн» — ведущего российского производителя эластичного пенополиуретана превысили 1,7 млрд рублей. Создано 109 рабочих мест.

Мощность предприятия рассчитана на выпуск более 30 тыс. тонн широкого ассортимента поролона в год. Следующим этапом инвестиций станет запуск производства матрасов на площадке нового завода. Ввод в промышленную эксплуатацию второго производства мощностью 600 тыс. изделий в год планируется на второй квартал 2020 года. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

*Группа компаний «ФомЛайн» – крупнейший производитель эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах Восточной Европы. Продукция «ФомЛайн» соответствует европейскому стандарту безопасности поролона - CertiPUR. Общий объем выпуска продукции 11-ти предприятий группы «ФомЛайн» (включая кузнецкое)- более 85 тыс. тонн в год.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ