В Пензенской области дали старт строительству мясоперерабатывающего завода «Дамате»



Заложен первый камень на площадке в Нижнеломовском районе, где будет построено предприятие по глубокой переработке мяса индейки мощностью 150 тонн в сутки.

Российский агрохолдинг «Дамате» вложит около 5,7 млрд рублей в инвестпроект, соглашение о реализации которого было подписано инвесторами с правительством Пензенской области и АО «Россельхозбанк» на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что «Дамате» является лидером по производству и переработке мяса индейки в России, успешно работает как в Тюменской, так и в Пензенской области, наращивает мощности и создает рабочие места не только в Нижнеломовском, но и других муниципальных районах.

Новый завод будет построен в непосредственной близости от действующего предприятия группы компаний «Дамате» по убою и переработке индейки мощностью 155 тысяч тонн в год.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области, под строительство отведен участок площадью 9,2 га, площадь застройки превысит 2,5 га. Для ввода объекта в эксплуатацию будет проведено 29,4 км инженерных сетей, проложено 100 км электрических кабелей. В работах будет задействовано 390 человек и 92 единицы строительной техники.

«Приступая к реализации этого проекта, мы ставим перед собой цель создать в регионе новое современное предприятие, вывести на рынок новый качественный продукт, а также предоставить региону порядка 630 новых рабочих мест. Помимо этого, «Дамате» планирует перечислить свыше 300 млн рублей налоговых отчислений и сборов в бюджеты всех уровней в течение трех лет», — подчеркнул генеральный директор холдинга Рашид Хайров во время торжественной церемонии.

На 13 производственных линиях и 406 единицах современного высокотехнологичного оборудования «Дамате» будет производить из мяса индейки сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ