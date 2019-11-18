В Пензе запустили новую высокотехнологичную линию для производства современных обоев



В Пензе на производственной площадке ООО «Маякпринт», одного из ведущих российских предприятий по производству обоев, состоялся запуск нового высокотехнологичного оборудования. Ввод в эксплуатацию четвертой обойно-печатной линии позволит увеличить объемы производства более чем на 2,5 млрд рублей в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей. Дополнительно создано 20 рабочих мест.

Производительность новой девятицветной обойно-печатной линии для выпуска обоев на флизелиновой основе составит 7 млн условных кусков в год. Выход линии на полную мощность позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 23 млн до 30 млн кусков в год или на 18% в денежном выражении.

Расширение производства на ведущем в регионе предприятии осуществляется в рамках реализации программы по импортозамещению.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ