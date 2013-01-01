В Пензе расширили производство промышленных моечных машин



В Пензе состоялось торжественное открытие нового производственного корпуса компании «Моторные технологии», специализирующейся на разработке и производстве автоматических промывочных установок для очистки деталей, агрегатов и различных узлов. Строительство второй производственной площадки завода длилось в течение года. Объем инвестиций составил более 38 млн рублей. Количество рабочих мест увеличено на треть.

В новом корпусе будет осуществляться сборка промышленных моечных машин, а также разместится конструкторский отдел предприятия. Выпускаемые устройства позволяют автоматизировать процесс мойки, увеличивают производительность агрегатов и снижают уровень их воздействия на окружающую среду.

Оборудование, сконструированное и собранное в Пензе, по словам директора завода Ольги Израновой, способно составить конкуренцию лучшим импортным аналогам.

ООО НПП «Моторные технологии» разрабатывает и производит установки для очистки деталей оборудования, используемого на предприятиях металлообрабатывающей, химической, железнодорожной отраслей, авиационно-космической промышленности, а также на предприятиях по производству и ремонту транспортных средств.

Пензенская область, Приволжский федеральный округ