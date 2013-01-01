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Пенсионная реформа

В Орловской области реализован благотворительный проект «Дети солнца»

Сен 3
Орловская область Центральный федеральный округ
В Орловской области реализован благотворительный проект «Дети солнца»
Его организаторами стали Российская академия художеств, РАХ и Творческий союз художников России, руководители учреждений для детей-сирот коррекционно-реабилитационной направленности и учреждений дополнительного образования, ОАО «Мценский литейный завод».

1 сентября в Орле на ул. Ленина развернулась необычная выставка детских работ, выполненных под руководством художника-абстракциониста Сергея Даса.

Более 60 картин стали результатом серии мастер-классов живописца с воспитанниками орловских детских домов и специализированных школ.

Сергей Дас рассказывал детям об искусстве, известных художниках, о живописи, объяснял им свою уникальную методику работы: «живопись эмоционального танца». Идея подчеркнута из арт-терапии, когда искусство служит выходом энергии – положительной или отрицательной.

С каждым ребенком художник рисовал картины на свободную тему. Маленький творец мог выразить сокровенные мечты и желания, рассказать свою уникальную историю, открыть сердце.

Представленные на выставке полотна стали отражением внутреннего мира маленького человека, его судьбы, мыслей и надежд.

«Идея родилась внезапно, хотелось сделать что-то по-настоящему важное. Так как я хорошо знаком с Сергеем Дасом, решили попробовать реализовать творческий проект. Нас поддержал президент Российской академии художеств Зураб Константинович Церетели, многие орловские предприниматели, коллектив завода, волонтеры, - сообщил генеральный директор ОАО «Мценский литейный завод» Игорь Сычкин. - Привлекли не только детей, имеющих проблемы со здоровьем, но и ребят из творческих школ. Работа помогла забыть о проблемах, раскрыть новые таланты.

«Дети – самые гениальные творцы. У них естественное чувство свободы и красоты. Я предлагал ребятам «станцевать» на картине, выразить себя. Многому научился у них как художник и человек», - отметил Сергей Дас.

Проект будет продолжен. Уже есть планы подготовить аналогичную выставку в Ярославской области.

Сегодня посетители вернисажа сами смогли взять в руки кисти. В мир творчества их погрузили профессиональные художники, весь день проработавшие на ул. Ленина.

Выставку посетили врио Губернатора Андрей Клычков, глава администрации г. Орла Александр Муромский.

«Государством создаются все условия для того, чтобы воспитанники детских домов жили в комфорте, получали необходимую помощь, могли реализовать свои способности. Но зачастую им не менее важна обычная человеческая забота, участие. Такие благотворительные начинания, безусловно, помогут детям увереннее себя чувствовать, найти новых друзей и свое место в жизни. Спасибо за такой подарок жителям области», - подчеркнул Андрей Клычков.

Также он пообщался с юными художниками и авторами проекта.

Справочно:

Сергей ДАС (Сергей Станиславович Ладошин) - академик Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, член Международной федерации художников. Его картины находятся в музеях, галереях, частных коллекциях в России и по всему миру.



 
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