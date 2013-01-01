В Орловской области построили новый обходной участок трассы, ведущей к границе с Беларусью



В Орловской области запустили движение транспорта на построенном участке обхода трассы Р-120 Орел — Брянск — Смоленск − граница с Республикой Беларусь. Комплекс работ включал в себя строительство 13 км автомобильной дороги, двух новых транспортных развязок в разных уровнях и одного путепровода.

Объездная дорога вокруг поселка Нарышкино имеет две полосы движения по 3,75 метров каждая на всем протяжении. Верхний слой покрытия − плотный асфальтобетон. Для сокращения риска ДТП на примыканиях к другим дорогам построены переходно-скоростные полосы.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на участке также установили барьерное и перильное ограждения, а на развязках — электроосвещение. Дорожники обустроили 12 остановок с заездными карманами, пешеходные дорожки и тротуары. У деревни Ледно установлены шумозащитные экраны. На всем протяжении участка нанесли разметку из термопластика со светоотражающими элементами.

Автомобильная дорога «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» общей длиной более 500 км проходит по 75 населенным пунктам Орловской, Брянской и Смоленской областей. В настоящее время в нормативном состоянии находится 90% этой трассы.

Орловская область, Центральный федеральный округ