В Орловской области построят современный молочный комбинат



Соглашение реализации проекта с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» подписали компания "Орел" и администрация Орловской области.

На территории региона будет создано крупное предприятие по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла. Перерабатывающий комбинат мощностью 350 тонн молока в сутки планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре 2019 года.

На новом предприятии смогут работать 150 человек. Правительство Орловской области окажет содействие в реализации проекта и рассмотрит возможность предоставления мер господдержки. Компания-инвестор планирует активно участовать участвовать в социально-экономическом развитии региона.

Орловская область, Центральный федеральный округ