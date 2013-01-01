В Орловской области построят современный молочный комбинат
Фев 14
Соглашение реализации проекта с объемом инвестиций 1,5 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019» подписали компания "Орел" и администрация Орловской области.
На территории региона будет создано крупное предприятие по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла. Перерабатывающий комбинат мощностью 350 тонн молока в сутки планируется сдать в эксплуатацию уже в декабре 2019 года.
На новом предприятии смогут работать 150 человек. Правительство Орловской области окажет содействие в реализации проекта и рассмотрит возможность предоставления мер господдержки. Компания-инвестор планирует активно участовать участвовать в социально-экономическом развитии региона.
Орловская область, Центральный федеральный округ
14 Фев 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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