В Орловской области начал работать новый комплекс переработки отходов
Напомним, поручение по скорейшему вводу в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса АО «ЭкоСити» было дано врио Губернатора области Андреем Клычковым в ноябре прошлого года.
Производство расположено в Орле на ул. Итальянской.
Новый объект позволит вести прием всех образующихся твердых коммунальных отходов на территории Орла и Орловского района в объеме до 150 тыс. тонн, а также районных центров региона в радиусе до 150 км, это не менее 200 тыс. тонн. Новое предприятие предполагает создание до 260 дополнительных рабочих мест.
Строительство комплекса переработки ТКО проводилось за счет частных инвестиционных средств.
24 Янв 2018, Администрация Орловской области / Орловская область
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