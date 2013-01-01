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ИЗМИР

В Орловской области начал работать новый комплекс переработки отходов

Янв 24
Орловская область Центральный федеральный округ
В Орловской области начал работать новый комплекс переработки отходов

Напомним, поручение по скорейшему вводу в эксплуатацию построенного мусоросортировочного комплекса АО «ЭкоСити» было дано врио Губернатора области Андреем Клычковым в ноябре прошлого года.
Производство расположено в Орле на ул. Итальянской.

Новый объект позволит вести прием всех образующихся твердых коммунальных отходов на территории Орла и Орловского района в объеме до 150 тыс. тонн, а также районных центров региона в радиусе до 150 км, это не менее 200 тыс. тонн. Новое предприятие предполагает создание до 260 дополнительных рабочих мест.

Строительство комплекса переработки ТКО проводилось за счет частных инвестиционных средств.



 
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