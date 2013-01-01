В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов



В связи с массовой гибелью пчёл в ряде регионов России из-за неграмотного применения пестицидов предприятиями АПК орловский кластер ГЛОНАСС готов внедрить инновационное решение по защите пчёл. Резидент кластера - предприятие ООО «Центрпрограммсистем» разработало электронную платформу, которая заблаговременно будет информировать пчеловодов об обработке полей химикатами.

На основе геоинформационных карт аграрии смогут заблаговременно загружать предупреждения об обработке полей. В свою очередь, пчеловоды будут получать оперативные оповещения о том, где и когда эти обработки будут проводиться. Таким образом, электронная карта позволит определить, есть ли угроза для пчел, которые обычно собирают нектар в радиусе 5 км от пасек.

Также сервис предполагает взаимовыгодный обмен информацией о структуре посевов агропредприятий: пчеловоды смогут увидеть, где посажены медоносы и спланировать перемещение передвижных пасек. Система также послужит удобным инструментом общественного контроля.

*Территориальный инновационный кластер навигационно-телематических и геоинформационных систем на территории Орловской области создан в 2015 году. Инициаторами проекта выступили российские разработчики и производители комплексных автоматизированных решений с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS.

Орловская область, Центральный федеральный округ