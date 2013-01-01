В Орле заработал новый корпус перинатального центра



В новое здание НКМЦ им. З. И. Круглой переехала поликлиника, женская консультация и отделение охраны репродуктивного здоровья женщин, открылись два новых подразделения - бальнеотерапии и рентгенологического обследования женщин и новорожденных.

В структуре нового корпуса имеется кабинет функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, лаборатория пренатального скрининга. Отделение физиотерапии и два операционных блока оснащены самым современным оборудованием. В новом корпусе запущена современная цифровая рентгенологическая установка для проведения гистеросальпингографии.

Появилась возможность проведения фетальной хирургии с помощью двух эндоскопических стоек. На сегодняшний день областной Перинатальный центр - единственное учреждение в ЦФО, способное выполнять операции по коррекции патологии плода в период внутриутробного развития. Также проводятся лапароскопические гинекологические оперативные вмешательства, урогинекологические вмешательства, офисная гистероскопия, пренатальная инвазивная диагностика.

Отделение гинекологии включает 40 коек круглосуточного стационара и 15 коек дневного стационара. В отделении оборудованы современные комфортабельные палаты, манипуляционные, смотровые, процедурные кабинеты. В дальнейшем планируется создать в новом корпусе отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

На освободившейся территории после проведения ремонта получат дополнительные площади отделение патологии новорожденных и недоношенных детей , анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии для новорожденных, а также второе акушерское (послеродовое) отделение.

Орловская область, Центральный федеральный округ