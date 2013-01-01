В Оренбургской области заработал комбикормовый цех на одной из крупнейших птицефабрик региона



В городе Гай Оренбургской области Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Птицефабрика Гайская» ввел в эксплуатацию собственный комбикормовый цех. Инвестиции в строительство и оборудование составили 586 млн рублей. Создано 30 новых рабочих мест.

Цех рассчитан на производство 20 тонн в час кормов разных модификаций. С его открытием на птицефабрике выстроен полный производственный цикл. Кроме корпусов для содержания птицы и нового комбикормового завода, фабрика имеет инкубаторий, убойный цех и перерабатывающее производство.

Комбикормовый цех позволит не только полностью закрыть потребности птицефабрики, но и обеспечит сбалансированными кормами сельхозпредприятия области.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ