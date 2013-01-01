В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции



Сорочинская и Новосергиевская СЭС станут первыми элементами большой инвестиционной программы в области возобновляемой энергетики «Солнечная система» российской группы компаний «Т Плюс».

Станции, строительство которых началось в феврале 2018 года, ввели в промышленную эксплуатацию с опережением графика на несколько месяцев. В реализацию этих проектов инвестировано около 10 млрд рублей. На обеих СЭС установлено оборудование российского производства, в том числе фотоэлементы, произведенные на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Сорочинская солнечная электростанция (СЭС «Уран») мощностью 60 МВт стала самым мощным из построенных в России объектов фотовольтаики. На площади в 120 гектаров здесь размещено более 200 тысяч фотоэлементов. Новосергиевская солнечная электростанция (СЭС «Нептун») площадью 92 гектара, на которых установлено свыше 150 тысяч фотоэлементов, и мощностью 45 МВт стала вторым по величине объектом солнечной энергетики в стране

Совокупная мощность станций в 105 МВт позволяет «запитать» около десяти тысяч частных домохозяйств и в полном объеме закрыть потребности Новосергиевского района и Сорочинского городского округа.

Новые станции кардинально меняют к лучшему экологическую обстановку в регионе и позволяют ежегодно экономить 40 тысяч тонн условного топлива, то есть почти 500 цистерн мазута.

Сегодня в Оренбургской области работают семь солнечных электростанций. Их суммарная мощность составляет 195 мегаватт. К 2020 году эта мощность должна превысить 250 мегаватт.

Российская компания«Т Плюс», которая работает в 16 регионах страны, до 2022 года планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии ещё 8,5 млрд рублей и вывести на оптовый рынок еще 70 мегаватт «солнечной мощности».

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ