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В Оренбургской области запущено производство пропанта для эффективной нефтедобычи

Ноя 25
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбургской области запущено производство пропанта для эффективной нефтедобычи

В Новотроицке Оренбургской области запущено производство пропанта, гранулированного мелкозернистого керамического порошка, который используется в нефтедобывающей промышленности для повышения эффективности отдачи скважин. Инвестиции в проект составили 1,33 млрд рублей. На предприятии создано более 320 рабочих мест.
Строительство завода велось в течение двух лет. Печь обжига и другое оборудование соответствуют международным стандартам производства пропанта. В декабре завод выйдет на проектную мощность, которая составит 340 тыс. тонн продукции в год.

Керамический пропант применяется в качестве расклинивающего агента при добыче нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта. При этом в призабойную зону нагнетается жидкость под высоким давлением, в результате чего в породе образуются трещины, сохранение которых в открытом состоянии при снижении давления в скважине обеспечивается закачкой в них вместе с жидкостью разрыва керамического пропанта.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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