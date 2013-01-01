В Оренбургской области запущена первая линия переработки отходов металлургии для производства стали



В г. Новотроицке Оренбургской области состоялся запуск линии брикетирования —полностью автоматизированного производства, которое внедряет Южно-Уральская горно-перерабатывающая компания. Проект в целом предполагает вложение 3 млрд рублей. На первом этапе создано 16 новых рабочих мест, в перспективе их количество увеличится до 90.

В основе нового производства - переработка металлургических шлаков для дальнейшего использования в производстве стали. Новаторство состоит в возможности использовать металлоконцентрат самой мелкой фракции от 0,01 до 10 мм, спрессованный с цементом и различными добавками в высокопрочные брикеты с содержанием железа более 65%

Производственная мощность новой линии составляет 30 тонн брикетов в час, или 150 тысяч тонн в год. Продукция будет использоваться на собственном металлургическом производстве компании и поставляться на предприятия отрасли по всей России.

«Причем важно, что производитель готов учитывать все потребности металлургов и идти навстречу. И самое главное, новая продукция будет востребована не только основным партнером — «Уральской сталью», но и другими металлургическими предприятиями страны», — отметила и.о. вице-губернатора Оренбургской области Наталья Левинсон.

Подобные безотходные технологии уже используются за рубежом. В России производство металлургических брикетов – перспективное для развития направление.

Оренбургская область, Уральский федеральный округ