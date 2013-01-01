В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт



Солнечная электростанция полностью укомплектована оборудованием российского производства построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске.

Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23 процента. Новая станция уже отпускает электроэнергию в единую сеть. За март солнечная электростанция выработала более 2,7 млн кВт*ч – объём, которого достаточно для электроснабжения 9 тысяч домохозяйств.

Совокупная прогнозная годовая выработка электроэнергии Чкаловской СЭС составляет 25,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 13,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 7,6 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее компания «Хевел» ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС мощностью 25 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью по 10 МВт, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением группы компаний «Хевел» в Оренбургской области достигла 60 МВт.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ