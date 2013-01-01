В Оренбургской области сталевары вместе с учеными «Росатома» создали новые хладостойкие марки стали



В городе Новотроицке Оренбургской области АО «Уральская сталь» совместно с государственным научным центром РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») разработали и апробировали технологию промышленного производства толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6, которые необходимы при производстве сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться в условиях Крайнего Севера.

На предприятии «Уральская сталь» успешно проведена плавка и прокатана опытная партия листов толщиной от 10 до 50 мм, а также выполнена проверка режимов их термообработки. В настоящее время проводится комплекс работ по исследованию и испытанию металлургического качества, сварочно-технологических и служебных характеристик опытной партии листового проката.

По словам заместителя директора института металлургии и машиностроения ЦНИИТМАШ Евгения Якушева, «использование стали типа 0Н6 позволит на 25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов». Это открывает перспективы выхода российских металлургов на рынок высокорентабельной продукции.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ