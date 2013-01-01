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В Оренбургской области открыли два новых месторождения углеводородов, расширив кластер нефтедобычи

Фев 3
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбургской области открыли два новых месторождения углеводородов, расширив кластер нефтедобычи

В Оренбургской области территории Новосергиевского района и Сорочинского городского округа специалисты компании «Газпромнефть-Оренбург» открыли два новых месторождения углеводородов — Ягодное и Рощинское. По результатам бурения поисково-оценочных скважин при испытании был получен фонтанный приток нефти. По предварительным данным, суммарные геологические запасы месторождений составляют более 2 млн тонн нефти.
Решение о бурении скважин было принято на основании данных 3D-сейсморазведки. В настоящее время проведён подсчёт запасов, подготовлен проект пробной эксплуатации новых месторождений.

Разработка Ягодного месторождения, которое пополнило Западный кластер «Газпромнефть-Оренбург», начнется в самое ближайшее время. Ягодное месторождение будет подключено к инфраструктуре разрабатываемого Капитоновского месторождения.

Рощинское месторождение открыто на расположенном неподалеку Уранском участке недр, где «Газпромнефть-Оренбург» формирует новый нефтедобывающий кластер. В настоящее время компания ведет работы по оформлению документации на Рощинское месторождение.

Разработка небольших месторождений позволит расширить кластер нефтедобычи на западе Оренбургской области. Предполагается, что возможность использования общей инфраструктуры даст синергетический эффект, поможет сократить сроки и стоимость освоения месторождений.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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