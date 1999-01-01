В Оренбурге прошли традиционные Дни немецкой культуры в память антифашиста Александра Шмореля



Мероприятия, организованные Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и мюнхенским фондом «Белая роза» при поддержке правительства Оренбургской области прошли в кинотеатре «Космос», в Историко-мемориальном музее В.С. Черномырдина и в Оренбургском президентском кадетском училище.

Сопредседатель фонда «Белая роза»- племянник немецкого антифашиста Маркус Шморель – в 18-й раз вручил именные стипендии Александра Шмореля четырем оренбургским студентам. В этом году лауреатами стали учащиеся ОГУ Анна Балашова и Евгений Дёмин, а также студенты Оренбургского педагогического университета Венера Чигульбаева и Анастасия Ильичёва.

В рамках Дней немецкой культуры прошли показы художественного фильм режиссера Денниса Ганзеля «Эксперимент-2: Волна». Фильм был снят в Германии в 2008 году, а его премьера в России десять лет назад состоялась в рамках Дней немецкой культуры в Оренбурге. В этот раз картину, повествующую о том, как с помощью технологий манипуляций массовым сознанием в современном мире возрождается фашистская диктатура, вновь показали на языке оригинала с русскими субтитрами. Кроме того, был показан документальный фильм «Противостояние «Белой розы», снятый российским режиссером Сергеем Линцовым в 2015 году.

Президент фонда «Евразия» журналист, историк, переводчик Игорь Храмов представил вышедшую в серии ЖЗЛ биографическую книгу о поволжском немце Александре Шмореле, который боролся с фашизмом на родине Гитлера.

Уроженец Оренбурга Александр Шморель организовал в Мюнхене немецкую студенческую группу сопротивления «Белая роза», был казнен нацистами в 1943 году, а позднее канонизирован как местночтимый святой Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви за границей.

На встрече с учащимися Оренбургского президентского кадетского училища член правления фонда «Белая роза» бригадный генерал бундесвера в отставке Винфрид Фогель выступил с обзором нынешнего состояния российско-германских отношений.

На мероприятии в Историко-мемориальном музее в селе Черный Отрог Саракташского района вспомнили, как посол России на Украине Виктор Черномырдин в июне 2009 года организовал российско-германскую выставку «Белая роза» на территории Киево-Печерской лавры после отказа украинских властей предоставить помещение в Государственном музее Великой Отечественной войны в Киеве.

Совместно с оренбургским фондом «Евразия» немецкий фонд продолжит просветительскую работу уже в Екатеринбурге - 2 октября совместно с Генеральным консульством Германии в «Ельцин-Центре» будет открыта выставка «Белая роза».

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ