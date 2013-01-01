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Пенсионная реформа

В Оренбурге открывается третий международный образовательный форум «Евразия»

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
В Оренбурге открывается третий международный образовательный форум «Евразия»

Конференция с участием тысячи студентов и волонтеров из России, стран Европы и Азии пройдет в Оренбургской области с 4 по 10 сентября.
Инициативу губернатора Оренбургской области Юрия Берга о проведении этого форума три года назад поддержал Президент России. В этом году Оренбург в третий раз станет площадкой для общения молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из государств Евразийского континента, объединенных идеями русского мира.

Оператором образовательной программы "Евразии" является МГИМО, а одним из ключевых мероприятий этой программы станет телемост с директором департамента информации и печати МИД России Марией Захаровой.

Впервые в программу форума включен экскурсионный блок, благодаря которому иностранные гости смогут ближе познакомиться с культурой, природой и историей Оренбуржья. Вновь будет работать выставка «Оренбургский калейдоскоп», на которой разместят свои экспозиции сельские и городские муниципалитеты, общественные и волонтерские организации, образовательные организации высшего и среднего звена, инновационные предприятия региона.

Торжественная церемония открытия форума состоится в СКК «Оренбуржье» и соберет более четырех тысяч зрителей. Еще до официального открытия в ТРЦ «Армада» начнет работать выставка российских вузов, в которой участвуют четыре крупнейших оренбургских университета. В ее программу входят презентации инновационных, научно-технических и методических достижений вузов.

В рамках форума «Евразия» в Оренбурге традиционно пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежи. Его участники смогут выиграть гранты в 100-300 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов.

Оренбургская область, Приволжский федеральный округ



 
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