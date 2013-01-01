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ИЗМИР

В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности

Янв 26
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омской области создадут региональный Фонд развития промышленности

Новая структура начнет работу на базе Омского фонда микрофинансирования. В мае этого года планируется выдача первого льготного займа.
25 января в рамках круглого стола о развитии промышленного потенциала Омской области и взаимодействии с Фондом развития промышленности, который прошел на территории предприятия НПО «Мир», заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер остановился на создании регионального Фонда развития промышленности.

В ходе доклада заместитель министра экономики отметил, что временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области Александром Бурковым поддержана концепция создания регионального Фонда развития промышленности на базе Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. В своем бюджетном послании Губернатор поставил задачу в оперативном порядке запустить его работу.

"Конечно, нам предстоит еще многое сделать – изменить Устав, принять правила выдачи займов, заключить соглашение с федеральным Фондом развития промышленности. Но принципиальное решение принято – Александром Леонидовичем дано поручение включить в "бюджет развития" 2018 года 80 млн. рублей для капитализации Фонда развития промышленности Омской области. Соответствующие изменения в областной бюджет ожидаются в середине февраля этого года", – пояснил Денис Кушнер.

При этом областное финансирование позволит привлечь более 180 млн. рублей средств федерального фонда развития промышленности и организовать поддержку омским проектам общей емкостью от 40 млн. рублей.

Пять омских промышленных предприятий уже предварительно заявились за получением льготных займов на общую сумму 100 млн. рублей в рамках программы планируемого к созданию регионального Фонда развития промышленности. При выполнении всех требований федерального Фонда развития промышленности выйти на реальное финансирование предполагается уже к 26 мая.

Генеральный директор регионального Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун представил успешную практику работы Агентства по привлечению заемных средств федерального Фонда развития промышленности в проекты омских предприятий.

В частности, специалистами Агентства совместно с инициатором проекта "Гибкая упаковка и дышащая плёнка" на протяжении 4 месяцев велась активная работа по подготовке бизнес-плана, финансовой модели и других, необходимых для участия в программе льготного кредитования документов. В мае 2017 года был получен займ на сумму 200 млн. рублей. В рамках проекта предполагается создание 40 новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений до 460 млн. рублей.

"Самое главное, что у нас есть возможность опереться на федеральные инструменты и федеральные институты развития. Фонд развития промышленности на сегодняшний день – это инструмент выстроенной работы с точки зрения финансирования и организационных вопросов. Региону нужны живые экономически перспективные проекты, которые мы готовы поддерживать", – подчеркнул министр экономики Омской области Расим Галямов.

К слову, в федеральном Фонде развития промышленности отмечают высокую активность омского бизнеса - 62% предприятий, обратившихся в Фонд за консультациями, стали заявителями на участие в программе льготного кредитования.



 
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