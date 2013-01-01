В Омской области готовятся к запуску серийного производства новой ракеты-носителя «Ангара»



На заводе «Полёт» - омском подразделении ГКНПЦ имени Хруничева создают замкнутый технологический цикл изготовления ракеты-носителя - завершается монтаж оборудования на контрольно-испытательной станции для «Ангары-1.2»

По словам генерального директора ГКНПЦ им. Хруничева Алексея Варочко до августа 2019 года будут проведены пусконаладочные работы, а в дальнейшем на новой площадке предприятие планирует ежегодно выпускать по две ракеты тяжёлого класса и одну лёгкого.

Новейший российский космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» - это семейство экологически чистых ракет-носителей (РН) различных классов, позволяющих выводить до 37,5 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту.

Универсальный ракетный модуль представляет собой законченную конструкцию, состоящую из баков окислителя и горючего, соединенных проставкой, и двигательного отсека. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191, УРМ-2 — двигателем РД-0124А.

В ракетах-носителях семейства «Ангара» не используются агрессивные и токсичные ракетные топлива на основе гептила. Это позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду как на прилегающих к космодромам территориях, так и в районах падения отработавших ступеней ракет-носителей.

На космодроме «Плесецк» в Архангельской области уже создана наземная инфраструктура КРК «Ангара», которая включает в себя технический комплекс и универсальный стартовый комплекс. Второй стартовый комплекс создаётся на новом российском космодроме «Восточный».

Омская область, Сибирский федеральный округ