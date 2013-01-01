В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ "Восход"
Построенная ФСК ЕЭС под Омском подстанция повысила энергетическую безопасность России и снизила транзит электроэнергии через территорию Республики Казахстан, обеспечив ежегодную экономию полутора миллиардов рублей.
По словам губернатора Омской области Александра Буркова, запуск подстанции создал для региона базу для развития промышленности, агросектора, жилищного строительства.
Региональные предприятия теперь не будут годами ждать подключения к электросетям. По данным пресс-службы ФСК ЕЭС резерва новой подстанции будет достаточно, чтобы запитать тысячу заселенных многоквартирных домов или три предприятия, подобных крупнейшему в России Омскому нефтеперерабатывающему заводу.
Омские ТЭЦ вырабатывают лишь 60 процентов необходимой региону электроэнергии, остальные 40 процентов Омская область получает из других регионов. До сих пор единственной подстанцией, которая поставляла энергию в Омскую область, была "Таврическая". Сейчас произошло разделение электроэнергии между "Таврической" и «Восходом».
Подстанция 500 кВ "Восход" входит в состав транзита "Курган-Витязь-Восход" протяженностью 631 км. Это энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов.
Омская область, Сибирский федеральный округ
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