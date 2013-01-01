В Омской области запустили соединившую энергосистемы Урала и Сибири подстанцию 500 кВ



Построенная ФСК ЕЭС под Омском подстанция повысила энергетическую безопасность России и снизила транзит электроэнергии через территорию Республики Казахстан, обеспечив ежегодную экономию полутора миллиардов рублей.

В строительство подстанции «Восток» инвестировано около 6 млрд рублей. Новый объект позволит при необходимости перекидывать порядка 500-600 Мвт мощности из Объединенной энергосистемы Урала в Объединенную энергосистему Сибири.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, запуск подстанции создал для региона базу для развития промышленности, агросектора, жилищного строительства.

Региональные предприятия теперь не будут годами ждать подключения к электросетям. По данным пресс-службы ФСК ЕЭС резерва новой подстанции будет достаточно, чтобы запитать тысячу заселенных многоквартирных домов или три предприятия, подобных крупнейшему в России Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

Омские ТЭЦ вырабатывают лишь 60 процентов необходимой региону электроэнергии, остальные 40 процентов Омская область получает из других регионов. До сих пор единственной подстанцией, которая поставляла энергию в Омскую область, была "Таврическая". Сейчас произошло разделение электроэнергии между "Таврической" и «Восходом».

Подстанция 500 кВ "Восход" входит в состав транзита "Курган-Витязь-Восход" протяженностью 631 км. Это энергообъект нового поколения, оснащенный современным силовым и коммуникационным оборудованием, цифровыми приборами учета, автоматизированными системами управления, релейной защитой и автоматикой на базе микропроцессорных терминалов.

Омская область, Сибирский федеральный округ