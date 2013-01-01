В Омске завершили первый этап строительства комплекса инновационных очистных сооружений на НПЗ



В Омской области ПАО «Газпром нефть» завершило первый этап строительства инновационной системы очистных сооружений «Биосфера» на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Это — один из крупнейших природоохранных проектов в регионе, инвестиции в который составляют 19 млрд рублей. Строительство «Биосферы» полностью будет завершено к 2021 году.

Проект осуществляется в рамках масштабной программы развития нефтезавода и входит в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Новый комплекс сооружений повысит эффективность очистки сточных вод до 99,9%.

«Биосфера» представляет собой многоэтапный комплекс, на котором благодаря герметичности технологических процессов полностью исключено попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу.

На сегодняшний день завершен монтаж резервуарного оборудования. Блок из 12 резервуаров объемом от 100 до 20000 кубометров обеспечит предварительную механическую очистку от примесей промышленной воды предприятия перед отправкой на дальнейшие этапы водоочистки.

На последней ступени вода пропускается через угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в производство, а отфильтрованные нефтепродукты отправляются в переработку.

Таким образом, инновационный комплекс «Биосфера» обеспечит замкнутый цикл использования воды на нефтезаводе и снизит нагрузку на городские очистные сооружения.

Омская область, Сибирский федеральный округ