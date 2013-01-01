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Русский космос

В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей

Мар 30
Москва Центральный федеральный округ
В Омске завершили основной этап строительства комплекса глубокой переработки нефти за 60 млрд рублей

В Омске на нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) «Газпром нефти» успешно выполнили монтаж основного оборудования на строительной площадке комплекса глубокой переработки нефти, который будет соответствовать уровню лучших мировых показателей. Объем инвестиций в строительство превышает 60 млрд рублей.
На строительной площадке завершен монтаж печей, реакционных аппаратов и сепараторов высокого давления. Установленное оборудование обеспечит переработку тяжелых нефтяных фракций в компоненты производства высококачественных нефтепродуктов.

Продолжается монтаж комплексной автоматизированной системы управления, которая обеспечит надежный контроль за производственными и экологическими характеристиками производства.

Проектом строительства предусмотрен целый комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха, а все технологические процессы будут протекать в условиях полной герметичности оборудования.

Будущий высокотехнологичный комплекс мощностью 2 млн тонн по сырью повысит глубину переработки нефти на ОНПЗ до 97%. Благодаря природоохранным решениям проект входит в сводный план федерального проекта «Чистый воздух».

Омская область, Сибирский федеральный округ



 
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