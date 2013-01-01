В Омске ученые разработали импортозамещающее устройство для устойчивой связи в полярной зоне



В Омске инженеры НИИ радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ создали отечественную замену американским радиостанциям – средневолновую мобильную радиостанцию «Ноэма-СВ». Особенность системы — большой радиус действия: до 250-300 км при передаче коротких сообщений.

Прибор предназначен для обеспечения устойчивой связи на сотни километров и способен работать в сложных геомагнитных условиях арктической зоны России. Там, где УКВ связь ограничена расстоянием в 30–40 км, а КВ-связь работает с перебоями из-за геомагнитных бурь в районе полярной шапки.

Радиостанция через телефонную сеть обеспечивает передачу сообщений и координат на несколько смартфонов с локализацией местоположения на карте. Она работает в двух диапазонах рабочих частот – средне- и коротковолновых, что расширяет функционал действующего парка КВ-станций.

В состав мобильной радиостанции входят приемопередающая антенна, предназначенная для мобильного или стационарного использования, и приемопередатчик с тангентой (переключателем с приема на передачу).

Благодаря прочной и влагозащищенной конструкции, а также отсутствию подвижных частей антенна допускает установку как транспортном средстве при мобильном использовании (например, на бампере автомобиля), так и на крыше здания при стационарном размещении.

Создатели гарантируют минимальную зависимость от геомагнитной обстановки в отличие от ионосферной радиосвязи, которая в Заполярье может отсутствовать часами из-за геомагнитных возмущений.

Разработчики представили два варианта исполнения приемопередатчика: выходной мощностью до 10 Вт и до 100 Вт.

Высокая эффективность оборудования обеспечивается точной автоматической настройкой по максимально излучаемой мощности в радиоэфир.

Омская область, Сибирский федеральный округ