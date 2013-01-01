В Омске стартует новый проект «Мама-предприниматель»



22 октября в Омской области впервые стартует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель».

Проект «Мама-предприниматель» реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ.

В Омске проект организован Министерством экономики Омской области при участии Администрации города Омска, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Тренинги в рамках программы пройдут с 22 по 26 октября текущего года на площадках КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства» и БУОО «Омский региональный бизнес-инкубатор».

В рамках проекта «Мама-предприниматель» организовано бесплатное обучение в форме пятидневного тренинга-интенсива, в ходе которого квалифицированные специалисты помогут участницам разобраться в основах предпринимательства и эффективного управления бизнесом. По окончании бесплатного курса, Вы сможете принять участие в конкурсе бизнес-планов, стать победительницей проекта и получить грант на реализацию своей бизнес идеи (100 000 рублей).

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости.

Подать заявку на участие можно через региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» и КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства», а также на сайте mama-predprinimatel.ru до 16 октября 2018 года включительно.