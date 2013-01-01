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ИЗМИР

В Омске состоится конкурс «ИТ-учитель года-2018»

Янв 26
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омске состоится конкурс «ИТ-учитель года-2018»

С 19 по 21 февраля в областном Конгресс-холле пройдет III международный омский ИТ-форум. В рамках деловой части форума состоится Конференция «ИТ в образовании», где определят лучшего ИТ-учителя 2018 года.
Отметим, что организационный комитет конкурса возглавляет Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, куратор экспертного совета по информационным технологиям в сфере образования и науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, действительный член (академик) РАО, председатель общественной организации «Образование - для всех», г. Москва.

Также в рамках деловой программы пройдут конференции, круглые столы, семинары и совещания, посвященные интернет-маркетингу, внедрению и применению информационных технологий в различных отраслях производства и сферах жизни.

Регистрация на участие в конкурсе «ИТ-учитель года-2018» по ссылке.

Дата проведения: 19-20 февраля 2018 года.

Место проведения: областной Конгресс-холл (г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25 корп. 2).



 
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