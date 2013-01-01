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В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

Окт 24
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»

30 октября в областном Конгресс-холле состоится торжественное открытие II Международного форума «Модель международных организаций».
Организаторами форума выступили ОРОО «Ассоциация моделирования международных организаций» совместно с Омским государственным университетом им. Ф. М. Достоевского при поддержке МИД России, Правительства Омской области, Администрации города Омска, Министерства экономики Омской области, Российского совета по международным делам, Омского отделения Российского общества «Знание», Общественной палаты Российской Федерации, Генерального консульства США в г. Екатеринбурге.

В форуме примут участие школьники 11-х классов, студенты и преподаватели, представители органов власти, руководители общественных организаций, эксперты в сфере международных отношений, эксперты из сферы бизнеса и СМИ. Обширна и география спикеров. В этом году участниками Форума станут студенты из 21 страны: Эфиопия, Гана, Голландия, Германия, Австрия, США, Казахстан, Таджикистан, Иран, Бразилия, Армения и другие страны ближнего и дальнего зарубежья, а также более чем из 25 регионов России.

Своё участие в церемонии открытия также подтвердили: Губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович, Мэр г. Омска Фадина Оксана Николаевна, российские дипломаты Орджоникидзе Сергей Александрович и Минжуренко Александр Васильевич, Генеральный консул США Пол М. Картер, генеральный консул КНР г-жа Гэн Липин, Представитель МИД России в г. Омске Косинцев Евгений Васильевич, ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Якуб Алексей Валерьевич.

Цель форума – привлечь внимание молодежи к решению актуальных проблем человечества. На протяжении четырех дней делегаты из разных стран будут моделировать деятельность 8 международных организаций: ОПЕК, ВОЗ, Международный суд ООН, ОБСЕ и др. Их задача – найти оптимальные решения актуальных проблем международного развития, попытаться осмыслить и ответить на наиболее острые глобальные вопросы современности. Итогом форума станет принятие резолюций и иных итоговых документов.

Программа форума и дополнительная информация доступна на сайте.



 
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