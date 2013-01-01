В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
30 октября в областном Конгресс-холле состоится торжественное открытие II Международного форума «Модель международных организаций».
В форуме примут участие школьники 11-х классов, студенты и преподаватели, представители органов власти, руководители общественных организаций, эксперты в сфере международных отношений, эксперты из сферы бизнеса и СМИ. Обширна и география спикеров. В этом году участниками Форума станут студенты из 21 страны: Эфиопия, Гана, Голландия, Германия, Австрия, США, Казахстан, Таджикистан, Иран, Бразилия, Армения и другие страны ближнего и дальнего зарубежья, а также более чем из 25 регионов России.
Своё участие в церемонии открытия также подтвердили: Губернатор Омской области Бурков Александр Леонидович, Мэр г. Омска Фадина Оксана Николаевна, российские дипломаты Орджоникидзе Сергей Александрович и Минжуренко Александр Васильевич, Генеральный консул США Пол М. Картер, генеральный консул КНР г-жа Гэн Липин, Представитель МИД России в г. Омске Косинцев Евгений Васильевич, ректор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Якуб Алексей Валерьевич.
Цель форума – привлечь внимание молодежи к решению актуальных проблем человечества. На протяжении четырех дней делегаты из разных стран будут моделировать деятельность 8 международных организаций: ОПЕК, ВОЗ, Международный суд ООН, ОБСЕ и др. Их задача – найти оптимальные решения актуальных проблем международного развития, попытаться осмыслить и ответить на наиболее острые глобальные вопросы современности. Итогом форума станет принятие резолюций и иных итоговых документов.
Программа форума и дополнительная информация доступна на сайте.
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