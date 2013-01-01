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ИЗМИР

В Омске подготовят лидеров социальных инноваций

Янв 16
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омске подготовят лидеров социальных инноваций
20 января в 10:00 часов в Омском региональном бизнес-инкубаторе состоится открытие «Школы социальных инноваций».

Новый проект начнет работу 20 и 21 января на базе Центра инноваций социальной сферы. Проект «Школа социальных инноваций» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

«Акселерационная программа «Школа социальных инноваций» ориентирована на руководителей некоммерческих организаций, которые планируют разработку и реализацию собственных социальных услуг, руководителей бизнес-проектов, планирующих их развитие с использованием возможностей социально-ориентированных некоммерческих организаций, инициаторов социальных или социально-предпринимательских проектов, планирующих начать собственную деятельность», - сообщают в Центре инноваций социальной сферы.

Обучение по программе «Школа социальных инноваций» пройдет 140 участников (4 группы обучения по 35 участников в каждой).

Проектом предусматривается обучение по специально разработанной сертифицированной программе, в рамках которой можно узнать особенности разработки социальных и социально-предпринимательских проектов, подготовить бизнес-модель своего проекта, получить информацию о технологиях управления проектом и его продвижения, а также об источниках ресурсного обеспечения социального проекта.

Программа поддержки лидеров проектов включает 8 менторских сессий, 8 стажировочных поездок на действующие социальные предприятия, 2 переговорные площадки с участием представителей региональных органов власти, 2 биржи контактов. Период совместной работы над проектом в рамках одной Школы социальных инноваций – 2 месяца, всего в 2018 году планируется проведение 4 таких Школ. Обучение в Школе социальных инноваций для участников бесплатно. Результатом реализации всей акселерационной программы станет создание не менее 70 новых социальных услуг для жителей Омского Прииртышья.



 
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