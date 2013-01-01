В Омске открылся Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018»



Ключевая тема Форума: приоритетные национальные проекты как направление деятельности социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сегодня, 18 сентября, в Омске состоялось торжественное открытие Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018». Его организатором выступает Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной сферы». Форум проводится при поддержке Правительства Омской области, Министерства экономики Омской области. Среди участников – представители федеральных и региональных органов власти, крупного бизнеса, российских и зарубежных фондов, некоммерческих организаций, международного и российского экспертного сообщества, а также социальные предприниматели и социальные инвесторы.

На торжественном открытии от имени Губернатора Омской области Александра Буркова к участникам и гостям обратился заместитель Председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков. Он подчеркнул, что Омская область в очередной раз стала главной площадкой по обмену передовым опытом в сфере социального предпринимательства. Социальные предприниматели для региона – союзники и партнеры, которым власть активно помогает в развитии бизнеса. Только за последние пять лет бюджет поддержал проекты 109 предпринимателей на 95 млн. рублей. В этом году ключевая тема Форума: приоритетные национальные проекты как направление деятельности социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Мы уже на протяжении восьми лет не отступаем от темы поддержки социального предпринимательства и считаем ее приоритетной. На площадках форума органы исполнительной власти вместе с бизнесом обсуждают, как вместе работать над реализацией тех, или иных задач. Особенность Омской области в том, что наш центр инноваций социальной сферы может показать те практики, которые успешно внедрены в регионе, стране. Это касается создания частных учреждений для одаренных детей, для детей с ограниченными возможностями, частных пансионатов для пожилых людей», - сообщил заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.

После пленарной части начнет работу презентационная площадка «Социальное предпринимательство: новые форматы международного сотрудничества». В рамках мероприятия будут представлены новые форматы международного взаимодействия по развитию социального предпринимательства, презентованы совместные проекты; обсуждены приоритетные направления сотрудничества. Своим опытом международного взаимодействия поделятся Джон Сан Гын (JunSangkeun), аккредитованный мастер единого учебного центра тхэквондо Куккивон (Республика Корея); Александр Ким, председатель Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» (г. Омск); Ю Ё Ёнг (YeaYongYoo), представитель туристической компании «Седжон Айр» (Республика Корея); Джейн Аман (JainAman), основатель и управляющий директор фирмы "Бункаарттекстайлз" (Индия); по видеосвязи к присутствующим обратится Гнанам (Поппет) Пиллей (Gnanam (Poppet) Pillay), директор Центра социального предпринимательства (CSE) в Технологическом университете Дурбана (ЮАР). Также на этой площадке Форума "ИННОСИБ-2018" пройдёт торжественная церемония вручения свидетельств об окончании Школы социальных инноваций. Проект «Школа социальных инноваций» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.