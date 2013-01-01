В Омске открыли крупнейший в России танковый вододром для тренировок курсантов



В Омском автобронетанковом инженерном институте в День России состоялось открытие самого масштабного в стране танкового вододрома. На мероприятии присутствовал заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

- Это уникальный для Вооружённых сил России танковый вододром. Ширина водоёма позволяет одновременно выполнять упражнения как под водой, так и на воде. Длина составляет 120 метров, глубина – 5 метров, – отметил Дмитрий Булгаков.

Прошедший испытания искусственный водоем стал самым большим объектом для обучения танкистов на территории России. Теперь курсанты Омского автобронетанкового инженерного института смогут отрабатывать форсирование водных преград на боевых машинах, тренироваться в эвакуации экипажа и затоплениях танков.

Омская область, Сибирский федеральный округ