В Омске открыли Хоккейную академию «Авангард» площадью 70 га



В Омске состоялась церемония открытия крупнейшего в регионе спортивно-образовательного комплекса — Хоккейной академии «Авангард». Под застройку была отведена территория почти в 70 гектаров. Стоимость строительства составила 2,2 млрд рублей.

В состав комплекса входит ледовый дворец на 1200 зрителей с двумя аренами (основной и тренировочной), медицинский центр, семь спортивных залов, тренажёрный зал, а также и общежитие на 160 мест, в котором есть учебные классы, восстановительный центр и столовая. Ледовый дворец соединён с общежитием тёплым переходом.

Хоккейная академия «Авангард» является центром обучения юных спортсменов всей Сибири и Урала, ее филиалы создаются в разных городах — от Омской области до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Омская область, Сибирский федеральный округ