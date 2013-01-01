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В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Мар 4
Омская область Сибирский федеральный округ
В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

С 9 по 11 апреля в Атырау пройдет 18-я Северо-Каспийская Региональная выставка и конференция «Атырау Нефть и Газ» - Atyrau Oil&Gas 2019.
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает предприятия нефтегазовой отрасли принять участие в выставке безвозмездной основе. Напомним, что Центр действует на базе Агентства развития и инвестиций.

Выставка Atyrau Oil&Gas - это уникальная площадка для демонстрации новинок нефтегазовой отрасли. В выставке принимают участие нефтегазодобывающие предприятия, а также компании, представляющие сервисные услуги, нефтегазовое оборудование, спецодежду и технологии по охране окружающей среды. Также в рамках выставки пройдет конференция OILTECH Atyrau 2019.

«Омский регион будет представлять свой экономический и инвестиционный потенциал коллективным стендом. Центр поддержки экспорта оплатит участникам выставки аренду стенда, регистрационный взнос, разработку информационно-презентационных материалов и их перевод на иностранные языки. Также омские предприниматели смогут принять участие в обширной деловой программе: конференции, тематические семинары, круглые столы, деловые переговоры и мастер-классы», - поделился генеральный директор Агентства развития и инвестиций Евгений Ковтун.

Отметим, что компании-участники несут затраты только по проезду и проживанию своих представителей, а также по распечатке информационно-презентационных материалов и доставке выставочных образцов.

Количество участников в выставке Atyrau Oil&Gas ограничено. Спешите подать заявку до 10 марта 2019 года.

Центр поддержки экспорта Омской области расположен по адресу: ул. 70 лет Октября, 25/2, телефон: +7(3812)40-88-77.



 
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