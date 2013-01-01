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В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылось инновационное совместное российско-японское предприятие

Окт 8
Москва Центральный федеральный округ
В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылось инновационное совместное российско-японское предприятие

Всего за восемь месяцев на площадке «Нойдорф» компанией-резидентом «ТР Инжиниринг», учрежденной Tokyo Rope MFG Co. Ltd и АО «Росинжиниринг» создано производство материалов на основе высокопрочной коррозионностойкой проволоки.
Общий объем инвестиций превысил 344 млн рублей. На предприятии создано 21 рабочее место.

Основной продукцией нового завода станут стальные сетки, габионные конструкции, системы укрепления склонов и предотвращения камнепадов. Проект предполагает разработку и производство инновационных материалов для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов.

Tokyo Rope MFG Co. Ltd располагает пятью заводами в Японии, в том числе крупнейшим в мире предприятием по производству стальных канатов, а также семью заводами по всему миру.

На сегодняшний день на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидента 47 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 43 млрд рублей.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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