В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открылось инновационное совместное российско-японское предприятие
Всего за восемь месяцев на площадке «Нойдорф» компанией-резидентом «ТР Инжиниринг», учрежденной Tokyo Rope MFG Co. Ltd и АО «Росинжиниринг» создано производство материалов на основе высокопрочной коррозионностойкой проволоки.
Основной продукцией нового завода станут стальные сетки, габионные конструкции, системы укрепления склонов и предотвращения камнепадов. Проект предполагает разработку и производство инновационных материалов для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов.
Tokyo Rope MFG Co. Ltd располагает пятью заводами в Японии, в том числе крупнейшим в мире предприятием по производству стальных канатов, а также семью заводами по всему миру.
На сегодняшний день на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидента 47 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (19 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет более 43 млрд рублей.
Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ
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