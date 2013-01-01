В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета



На площадке «Новоорловская» на заводе «Новартис Нева» впервые в России швейцарские инвесторы локализовали полный цикл производства лекарственного препарата Галвус®, который предназначен для больных диабетом второго типа.

По статистическим данным в России проживает 4,15 миллионов таких пациентов, требующих непрерывного лечения и постоянного эффективного контроля гликемии.

По словам заведующего кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ Александра Аметова, важнейшую роль в успехе лечения имеет доступность усиливающих инкретиновый эффект препаратов, которые могут стать важным терапевтическим средством в управлении диабетом.

Группа компаний Novartis занимается производством инновационных препаратов, брендированных дженериков и безрецептурных лекарственных средств. Штаб-квартира фармацевтического концерна находится в Швейцарии, а деятельность ведется в более 140 странах мира.

В июле 2015 года я в особой экономической зоне Санкт-Петербурга Novartis запустила завод мощностью 1,5 млрд единиц твердых лекарственных форм год. Общий объем инвестиций в создание этого предприятия к концу 2017 составил около $150 млн.

Подготовка к запуску производства препарата Галвус® началась еще в 2016 году, в апреле 2018 года было получено одобрение Минздрава РФ. До конца 2018 года на заводе планируется выпустить около 500 тыс. упаковок препарата.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ