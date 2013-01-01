Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ОКТ, 16:10 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

16 ОКТ, 16:10 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

Окт 16
Москва Центральный федеральный округ
В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

На площадке «Новоорловская» на заводе «Новартис Нева» впервые в России швейцарские инвесторы локализовали полный цикл производства лекарственного препарата Галвус®, который предназначен для больных диабетом второго типа.
По статистическим данным в России проживает 4,15 миллионов таких пациентов, требующих непрерывного лечения и постоянного эффективного контроля гликемии.

По словам заведующего кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ Александра Аметова, важнейшую роль в успехе лечения имеет доступность усиливающих инкретиновый эффект препаратов, которые могут стать важным терапевтическим средством в управлении диабетом.

Группа компаний Novartis занимается производством инновационных препаратов, брендированных дженериков и безрецептурных лекарственных средств. Штаб-квартира фармацевтического концерна находится в Швейцарии, а деятельность ведется в более 140 странах мира.

В июле 2015 года я в особой экономической зоне Санкт-Петербурга Novartis запустила завод мощностью 1,5 млрд единиц твердых лекарственных форм год. Общий объем инвестиций в создание этого предприятия к концу 2017 составил около $150 млн.

Подготовка к запуску производства препарата Галвус® началась еще в 2016 году, в апреле 2018 года было получено одобрение Минздрава РФ. До конца 2018 года на заводе планируется выпустить около 500 тыс. упаковок препарата.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
16 Окт:
15 Окт:
15 Окт:
Центральный федеральный округ:
16 Окт:
13 Окт:
13 Окт:
РОССИЯ:
16 Окт:
16 Окт:
12 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 1

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН

На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с «Кубка Кремля» Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с «Кубка Кремля»
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
15:28 Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя‍ Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя‍
15:07 Кремль озабочен разрывом отношений между РПЦ и Константинополем Кремль озабочен разрывом отношений между РПЦ и Константинополем
14:38 ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей
14:15 ФСБ задержала в Москве двух подростков по статье о призывах к экстремизму ФСБ задержала в Москве двух подростков по статье о призывах к экстремизму
14:02 Владимир Путин позитивно оценил российскую экономику Владимир Путин позитивно оценил российскую экономику
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:55 В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви

Узнай, страна!

15:54 На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
15:23 Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня
15:03 В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета
14:37 На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН
09:07 Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион
15 ОКТ, 17:44 В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter